Фото: pixabay.com

В 2021 году автомобилистов ждет множество нововведений, в том числе вернется полноценный техосмотр и заработают новые правила сдачи экзамена на права. Подробности сообщает 74.ru.

Техосмотр вернется с 1 марта 2021 года

Есть две новости, хорошая и плохая. Начнем с позитива. Во-первых, самая рискованная для автомобилистов часть реформы техосмотра перенесена еще на год — ежедневный штраф в 2000 рублей за езду без диагностической карты появится только в марте 2022 года. Также изменилась периодичность для техосмотра: новые машины не проходят его первые четыре года, после чего необходимо делать это раз в два года, а для машин старше 10 лет — ежегодно. Это означает, что в 2021 году техосмотр необходим легковушкам, выпущенным в 2017-м, 2015-м, 2013-м, 2011-м, или старше.

Реформа техосмотра сводится к затягиванию гаек в отношении его операторов. Так, вводятся крупные штрафы за выдачу диагностической карты без реального осмотра, которые для индивидуальных предпринимателей и юрлиц достигают 300 тысяч рублей (статья 14.4.1 КоАП). Еще большие штрафы грозят за работу без аккредитации или незаконную аккредитацию, а в крайних случаях махинаторам грозит уголовная ответственность по статье 171 УК РФ — до 6 месяцев ареста.

Автомобилисты за получение липовой карты получат штрафы 5–10 тысяч рублей. Также к ним могут применить часть 3 статьи 327 УК РФ — до года лишения свободы, но вряд ли такая практика будет повсеместной.

Все посещения пункта ТО будут фотографироваться с привязкой к месту и времени, а информация поступит сразу в базу ЕАИСТО, запись в которой полностью заменит диагностическую карту. "Филькиной грамоты", которая выдавалась на руки, больше не будет. Саму базу защитят от взлома или создания подложных записей, на что МВД потратило крупную сумму — 95 миллионов рублей.

Для пунктов техосмотра установят квоты на пропуск автомобилей, чтобы исключить их работу в конвейерном (читай — попустительском) режиме.

Как реформа сработает на практике, пока неясно, но развал системы техосмотра за истекшие 9 лет привел к тому, что часть операторов просто не готова работать по новым правилам уже с марта. В конце февраля мы можем увидеть на пунктах ТО колоссальные очереди из желающих получить карту по старым правилам. Другое вероятное последствие — увеличение числа безосажных водителей, ведь запись в базе ЕАИСТО нужна только ради покупки полиса ОСАГО (штраф за ее отсутствие, напомним, вводится лишь с 2022 года).

С 1 апреля — изменение экзамена на права

Несмотря на сенсационные публикации в СМИ, экзамен на права изменится не так уж сильно: отказа от этапа "Площадка" (автодром) не случилось. Новые правила разрешают проверять первичные навыки на "участках дорог с малоинтенсивным движением, тупиковых участках дорог, преимущественно за пределами жилой застройки". Но сделано это на крайний случай, например, если автошкола и ГИБДД муниципалитета не располагают подходящей закрытой площадкой. В остальном выполнять фигуры на автодроме не запрещено.

Главное изменение — это слияние двух практических этапов, то есть экзамена на площадке и в городе. Если сейчас успешно сданный автодром является "несгораемой суммой", то с апреля придется пересдавать его снова, если курсант засыплется на городском этапе. Объединение этапов усложняет логистику экзамена, потому что ради каждого курсанта, по идее, нужно возвращаться на автодром. Поэтому не исключено, что иногда первичные навыки действительно будут проверяться на городских улицах в месте, где происходит пересменка водителей.

Усложнится география экзамена. Больше не будет заранее известных маршрутов, и инспектор сможет прокладывать путь, выбирая из сетки улиц те, где допустима учебная езда. Попутно сократится число автодромных фигур, и курсанты будут выполнять лишь четыре упражнения: маневрирование в тесных пространствах, параллельную и перпендикулярную парковку, а также горку.

Радикальный КоАП пощадит автомобилистов

В 2021 году должен появиться новый Кодекс об административных правонарушениях с совершенно иной структурой. Изменится нумерация глав, и за водительские нарушения будет отвечать не раздел № 12, как сейчас, а раздел № 21. Новый КоАП будет разбит на три документа, включая процессуальный кодекс, куда переедет часть статей, например, посвященных штрафной эвакуации автомобилей.

Власти отказались от глобального пересмотра таблицы штрафов, который вызвал бурю негодования в прошлом году. Большая часть водительских штрафов останется прежней, и появится важная оговорка: после своевременной оплаты штрафа нарушение будет считаться аннулированным. Это важно, например, при проезде на запрещающий сигнал светофора: штраф на первый раз составляет 1000 рублей, за повторное — 5000 рублей. В новом КоАП более крупный штраф будет грозить только нарушителям-неплательщикам.

Появятся и новые типы наказаний. Например, впервые в КоАП появится штраф за парковку на газоне (1,5–4 тысячи) или детской площадке (2–5 тысяч). Применять эти наказания можно будет заочно, в автоматическом режиме.

Не прекращается дискуссия о штрафе за превышение скорости на 10–20 км/час, однако МВД неоднократно высказывалось против снижения порога нечувствительности. Но окончательное решение еще не принято: у идеи много сторонников.

Что нового в ПДД

Изменения в правила готовят сразу несколько ведомств. Так, МВД планирует в десять раз увеличить список неисправностей, которые запрещают эксплуатацию автомобиля. В их число попадает, например, езда на несезонной резине: на летней — зимой, на шипованной — летом. Инспектор сможет штрафовать за езду на машине с неисправной АБС или подушками безопасности или, например, если фары автомобиля имеют тонировку или "реснички".

Пакет поправок от Минюста уточняет ряд мелких аспектов ПДД, скажем, желтая сплошная разметка вдоль обочины перестанет быть самодостаточной: ее исчезновение не будет означать конец зоны действия знака 3.27 "Остановка запрещена".

В ПДД появится и новая категория транспорта — средства индивидуальной мобильности (СИМы). В это понятие включен весь легкий транспорт, кроме велосипедов: моноколеса, электросамокаты, ролики, скейты и так далее. Для СИМов установят свои правила движения и ограничат скорость на тротуарах до 20 км/час.

Странные конструкции на дорогах

В 2021 году повсеместно должен появиться новый тип светофора с лунными секциями, которые предупреждают водителей о пересечении траектории с пешеходами при поворотах направо или налево. В прошлом году подобная конструкция была прописана в ГОСТ Р 52289-2019, а в 2021 году должна появиться и в ПДД.

Кроме того, начнется установка разделителей встречных потоков, которыми по замыслу правительства к концу должны быть оснащены до 40% всех четырехполосных дорог.

Суровый медосмотр перенесен еще на год

С 1 января 2021 года должен был заработать новый порядок выдачи медсправки, который добавлял к процедуре два очень дорогих теста: на алкоголизм (CDT-тест) и наркоманию. Предполагалось, что стоимость справки вырастет до 8–9 тысяч рублей. Приказ был подписан еще в июне 2020 года, но в последний момент власти спохватились и перенесли новый порядок еще на год.

Электронные ПТС заработают в полную силу

2021-й станет первым полным годом, когда вновь регистрируемые автомобили будут получать исключительно электронные

ПТС. В отличие от бумажной версии, ЭПТС представляет собой запись в защищенной базе данных, которая содержит гораздо больше информации (включая данные о ТО, ДТП, страховках). При регистрации машины на руки автомобилистам теперь выдается лишь выписка из ЭПТС.

Мелкие ДТП оформляются дистанционно

В 2021 году продолжится внедрение новой схемы оформления ДТП без пострадавших по системе европротокола. В конце прошлого года в тестовом режиме заработало мобильное приложение "Помощник ОСАГО", которое в течение года должно окончательно войти в моду. Оно позволяет не только зафиксировать все подробности аварии, но и передать в страховую извещение в электронном виде. До сих пор сделать это можно было либо лично, либо направив заказное письмо. При этом лимит выплат по ДТП, оформленным таким образом, составляет 400 тысяч рублей (при выполнении условий европротокола).