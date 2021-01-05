Темпы инфляции в Алтайском крае выросли почти в полтора раза за месяц

Уровень инфляции в Алтайском крае по итогам ноября 2020 года составил 5,2% в годовом выражении. Для сравнения: месяцем ранее – в октябре – он равнялся 3,9%.

Ноябрьский показатель в регионе оказался выше, чем в целом по Сибири. По словам экспертов, рост обусловлен общероссийскими факторами. В первую очередь – коронавирусом. Далее идут ослабление рубля, чрезвычайно жаркое лето и, как следствие, сокращение урожая сельхозкультур. Это привело к росту цен на муку и хлеб. Именно увеличение стоимости продовольствия показало существенный рост: до 7,2% в ноябре против октябрьских 5,1%.

Непродовольственные товары подорожали, но не сильно, рассказала "Вестям Алтай" начальник экономического отдела Отделения Барнаул Сибирского ГУ Банка России Светлана Шишкина. По ее словам, незначительно выросли цены на одежду и обувь, большинство услуг, а стоимость парфюма и смартфонов и вовсе снизилась.