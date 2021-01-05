Змеиногорские полицейские помогли водителю, застрявшему в мороз

Сотрудники ДПС в Змеиногорске помогли выбраться из снежного плена водителю внедорожника, который застрял во время морозов. Инцидент произошел 2 января неподалеку от биатлонного полигона.

Экипаж ДПС в составе лейтенанта полиции Сергея Жирнова и младшего лейтенанта полиции Александра Белоусова увидели водителя автомобиля УАЗ, который застрял и не мог самостоятельно выбраться из плена.

"При помощи троса они зацепили застрявший автомобиль за служебный "УАЗ-Патриот" и вытянули его из снежного плена на проезжую часть. Уже отчаявшийся в самостоятельных попытках выбраться из снежного плена водитель внедорожника поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за своевременную помощь и продолжил свой путь", – рассказали в региональном ГУ МВД по Алтайскому краю.

Ранее amic.ru писал о том, что сотрудники ГИБДД Алтайского края помогли водителю и пассажирам сломавшегося на трассе автомобиля. Инцидент произошел накануне днем, 3 января, на 50-м километре трассы Барнаул – Алейск – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан в Калманском районе.