Сотрудники алтайской ГИБДД пришли на помощь двум женщинам и ребенку

Сотрудники ГИБДД Алтайского края помогли водителю и пассажирам сломавшегося на трассе автомобиля. Инцидент произошел накануне днем, 3 января, на 50-м километре трассы Барнаул – Алейск – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан в Калманском районе.

Во время патрулирования старший лейтенант полиции Павел Изотов и капитан полиции Артем Пашков заметили автомобиль Toyota Platz, стоящий с открытым капотом на обочине дороги. Выяснилось, что причиной вынужденной остановки машины, скорее всего, стал выход из строя генератора. В салоне находились две женщины и маленький ребенок. Полицейские пересадили их в патрульный автомобиль, доставили всех до ближайшей АЗС и помогли вызвать эвакуатор.

Как уже сообщал amic.ru, ранее в Бердске сотрудники ГИБДД помогли 50-ти пассажирам автобуса сообщением Барнаул – Томск.

Из-за морозов в Госавтоинспекции в очередной раз настоятельно рекомендуют жителям региона без острой необходимости не покидать пределы населенных пунктов. Если же выезд необходим, то важно провести полный осмотр автомобиля, проверить уровень заряда телефона, а также иметь с собой теплую одежду и буксировочный трос.