Сборная России с разгромным счетом проиграла канадцам в полуфинале МЧМ по хоккею

Сборная России со счетом 5:0 проиграла Сборной Канаде в полуфинале Молодежного чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщают "Известия".
Игра прошла в канадском Эдмонтоне. По шайбе забросили Алекс Ньюхук, Коннор Макмайкл, Коул Перфетти, Брэйден Шнайдер и Дилан Козенс. В конце второго периода российскому голкиперу удалось отразить буллит.
Теперь россиянам придется сразиться за бронзовые медали. Соперник национальной сборной определится в матче США против Финляндии.
Ранее amic.ru писал о том, что молодежная сборная России по хоккею обыграла сборную Швеции на Молодежном чемпионате мира – 2021. Игра закончилась со счетом 4:3.
Комментарии
Спокойно, без паники. Молодежка - это ещё не основная сборная. Нет оснований для беспокойства. Все под контролем. Повзрослеют, начнут выигрывать
когда спорт это бизнес и ничего личного! )))
......в полуфинале МЧС по хоккею....
Как ушел Шойгу из МЧС так и началось.....
Эх, молодежь...
Плохо.
Позор!
"Не смотрел,но осуждаю!"