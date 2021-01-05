Сборная России с разгромным счетом проиграла канадцам в полуфинале МЧМ по хоккею

Сборная России со счетом 5:0 проиграла Сборной Канаде в полуфинале Молодежного чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщают "Известия".

Игра прошла в канадском Эдмонтоне. По шайбе забросили Алекс Ньюхук, Коннор Макмайкл, Коул Перфетти, Брэйден Шнайдер и Дилан Козенс. В конце второго периода российскому голкиперу удалось отразить буллит.

Теперь россиянам придется сразиться за бронзовые медали. Соперник национальной сборной определится в матче США против Финляндии.

Ранее amic.ru писал о том, что молодежная сборная России по хоккею обыграла сборную Швеции на Молодежном чемпионате мира – 2021. Игра закончилась со счетом 4:3.