Детский сад в Барнауле назвали в честь пилотажной группы "Стрижи"

Детский сад № 273 в Барнауле назвали в честь пилотажной группы "Стрижи". В сентябре 2020 года ее участники посетили дошкольное учреждение.

"Идея переименовать детский сад нашла отклик у родительской общественности и сотрудников учреждения. Также было решено создать тематический уголок "На высоте". Мы разместили в нем памятные сувениры, которые нам вручили летчики, фотографии со встречи и рисунки детей. Лучшие работы малышей лягут в основу логотипа детского сада. В будущем он будет нанесен на здание в виде граффити", – рассказала заведующая детсадом Светлана Резинкина.

В учреждении надеются, что они смогут поддержать сотрудничество с пилотажной группой. Летчикам направили письмо с новостью о переименовании детсада, пишет официальный сайт Алтайского края.

Напомним, что зампредседателя Общественной палаты Барнаула Петр Фризен от имени организации обратился к главе города Вячеславу Франку с идеей переименовать детский сад еще в сентябре 2020-го, после того как летчики посетили учреждение.