Детский сад в Барнауле предложили назвать в честь "Стрижей"

Зампредседателя Общественной палаты Барнаула Петр Фризен от имени организации обратился к главе города Вячеславу Франку с инициативой назвать детский сад № 273 "Стрижи" – в честь знаменитой пилотажной группы.

Как сообщает пресс-служба мэрии, выбор пал именно на этот детсад в связи с тем, что пилоты приняли участие в высадке деревьев на его территории и пообщались с воспитанниками и их родителями.

Фризен озвучил предложение на церемонии награждения, в ходе которой Франк поблагодарил участников авиационной группы высшего пилотажа за выступление на Дне города в Барнауле и вручил подарки летчикам и инженерам "Стрижей".

"Посмотреть на выступление авиационной группы "Стрижи" в День города пришли порядка 200 тысяч гостей и жителей краевой столицы, – подчеркнул Франк. – Вы продемонстрировали нам всю силу, мощь и доблесть российской армии. Когда у нас есть "Стрижи" – мы надежно защищены, нас уважают во всем мире".

Напомним, полет пилотажной группы "Стрижи" над Барнаулом стал одним из центральных событий в рамках празднования 290-летия краевой столицы. Асы представили новую программу. Amic.ru опубликовал видео полета глазами пилота. Также есть продолжительная видеозапись и большой фоторепортаж, где запечатлели, как все это выглядело с земли. Лучшие моменты выступления мы собрали в итоговый ролик.