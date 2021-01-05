Барнаулец вышел с лопатой, чтобы подчистить снег за дорожниками

Очевидцы в сообществе Barnaul 22 опубликовали видео, на котором житель города с лопатой чистит дорогу. Судя по записи, ранее по ней прошла снегоочистительная техника.

Коммунальщики сгребли снег так, что он перекрыл проезд автомобилям, и одному из водителей пришлось взяться за лопату, чтобы очистить проезд. Сняли его водители, которые ехали следом.

В комментариях под постом часть людей поругали дорожников за такой способ уборки снега, а другая часть подметила, что дело было ночью, и если техника прошла для того чтобы сгрести снег в кучи, то чуть позже она должна была проехать, чтобы собрать его.

Ранее amic.ru писал о том, что барнаульские дорожники в праздники будут работать в две смены. В случае снегопадов на дороги будут выводить дополнительную спецтехнику.