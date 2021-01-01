В праздничные дни в Барнауле ежедневно в две смены будут дежурить бригады МБУ "Автодорстрой". Работы по уборке и вывозу снега организуют в круглосуточном режиме без выходных дней, информирует мэрия.

По 3 января включительно будут работать 32 единицы техники в смену. С 3 января до 11 января на городских улицах задействуют от 60 до 140 единиц спецтехники. Кроме того, чистоту в праздничные дни будут обеспечивать от 40 до 140 дорожных рабочих и грузчиков.

"В случае сильных снегопадов и метелей дорожная служба обеспечит максимальный выход рабочих и спецтехники. Также организовано дежурство спецтехники и аварийных бригад для очистки дорожного полотна, если произойдет авария на коммунальных сетях", – сообщает администрация города.

За состоянием новогоднего городка на площади Сахарова будут ежедневно следить дежурные. В случае необходимости рабочие готовы отремонтировать ледовые конструкции и горки.