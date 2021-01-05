Россияне устроили драку в магазине из-за неправильно надетой маски

В городе Торжок произошел конфликт из-за неправильно надетой маски, который перерос в драку. Все произошедшее попало на запись камеры видеонаблюдения.

В ролике, опубликованном в сообществе "Инцидент Барнаул", видно, что мужчина подошел на кассу и увидел, что у одного из покупателей маска надета неправильно. Между мужчинами начался конфликт, который перерос в пинок, а затем в полноценную драку.

В итоге недовольный нарушением рекомендаций Роспотребнадзора оказался в нокауте, а останавливать инцидент пришлось сотрудникам магазина.

Ранее amic.ru писал о том, что в Барнауле появился "гражданин СССР", который отказывался носить маску.