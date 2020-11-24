"Гражданин СССР" вызвал полицию за отказ обслуживать без маски в Барнауле

Антимасочник вступил в жаркий спор с продавцами и полицейскими в одном из магазинов краевой столицы. Видеозапись разговора мужчины с сотрудниками правопорядка, которых он сам же и вызвал, опубликована в сообществе "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
Барнаулец заявил, что сотрудники торговой точки ущемляют его права потребителя на приобретение товаров, отказываясь его обслуживать без маски.
В ответ полицейский заявил, что продавцы исполняют указ губернатора о профилактических мерах в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, а вот как раз пожаловавшийся покупатель и есть истинный нарушитель, так как нахождение без масок в магазинах запрещено.
Когда местный житель понял, что протокол будет выписан против него, а не продавца, он тут же усомнился в том, что у полицейского есть такие права.
Он заявил, что является "гражданином СССР" и подчиняется только правоохранителям с документами этого государства.
Это антимасочнику не помогло – ему пришлось проследовать в отделение полиции на служебном автомобиле.
Комментарии
заявил, что является "гражданином СССР"
Ну если у него есть паспорт СССР и нет паспорта России, то он прав.
Рабская страна
Было бы у нас правовое государство, мент был бы уволен!
Все приказы Томенко, как и приказы Путина выходят без подписи (автограф) и БЕЗ печати по ГОСТ. Какие-то фальшивые бумажки показывают вместо приказов, такие в Фотошопе сделать можно. К тому же, режим ЧС ни в России, ни в Алтайском крае не вводился, это факт. Поэтому полиция, как и сотрудники магазина ведут себя паскудно! Гражданин СССР прав, но его задержали, отняли время и увезли. Щас статью состряпают...
Страна рабов, страна господ (с)
Россия оккупирована, и это надо признать.
Всё-таки психологи правы. Наглядное пособие неадекватности антимасочников) Как в видео, так и в комментариях)
Похоже это был месный, но судя по всему, уже на свободе.
24.11.2020 09:17
Россиянин
Сбегай получи свои 30 сребренников
Надо, как в Китае - сначала штраф, а потом в кутузку надолго.
отказали два кассира и заместитель директора.
страшный поди на всю морду.
когда уже эти идиоты вымрут
Сколько нужно иметь сдержанности товарищам в полицейском обмундировании, чтобы не ржать над такими бестолочами.
"Когда вы говорите у меня ощущение что вы бредите". Лучшее характеристика того что тут говорил этот чел.
Магнитная буря на психических совсем плохо действует.
24.11.2020 09:12
Без подписи и без печати.
Слово ЭЦП вам ни о чем не говорит? Радикальные антимасочники напрягают. Но еще больше напрягает тотальная безграмотность.
Гражданин не существующего государства,,, как же у людей засраны мозги.....батююююшки....
Он когда машину ставил на учёт на себя, тоже мозг выносил? И то же на основании паспорта СССР?
Вчера родственники бабушку похоронили... неделя температуры, сутки на ИВЛ и всё,,, нету человека.
Сидела дома. Продукты приносили. Максимум на лавочку выходила к подъезду...
Как до людей не доходят простые истины: организовали три-четыре страны государство/союз, потом расторгли этот союз и стали только самостоятельными субъектами международного права, без вхождения в какой-либо союз/федерацию.
Такую чушь несёт....противно слушать...тупость голимая
Чучело неадекватное...у мента ещё нервы крепкие.
Подлинников (оригиналов) межгосударственного договора между РСФСР и РФ о передаче от субъекта права РСФСР к субъекту права РФ в Государственном архиве РФ не имеется!!! Начальник отдела научно-информационной и справочной работы И.В.Байкова.
Так что примите к сведению о масштабах подлости и бездушной резкой агрессии в адрес антипрививочников, антимасочников и в адрес граждан СССР. Вылезли сразу шакалы и гиены, набросились
Разбегаемся, он уже здесь бродит
Мясной точно.
24.11.2020 10:07
- гость --!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Создаю Общество антиантимасочников! Программа уже готова. Захожу в транспорт или магазин в маске. Подхожу к безмасочнику, срываю свою маску... размахиаю листиком бумаги и вещаю: "Это справка о моём заражении Ковидом. Протекает бессимптомно. Слабо проверить свою антимасочную теорию на практике?" - и изо всех сил чихаю в его сторону. Интересно бы увидеть реакцию... Присоединяйтесь к движению!!!!