"Гражданин СССР" вызвал полицию за отказ обслуживать без маски в Барнауле

Антимасочник вступил в жаркий спор с продавцами и полицейскими в одном из магазинов краевой столицы. Видеозапись разговора мужчины с сотрудниками правопорядка, которых он сам же и вызвал, опубликована в сообществе "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

Барнаулец заявил, что сотрудники торговой точки ущемляют его права потребителя на приобретение товаров, отказываясь его обслуживать без маски.

В ответ полицейский заявил, что продавцы исполняют указ губернатора о профилактических мерах в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, а вот как раз пожаловавшийся покупатель и есть истинный нарушитель, так как нахождение без масок в магазинах запрещено.

Когда местный житель понял, что протокол будет выписан против него, а не продавца, он тут же усомнился в том, что у полицейского есть такие права.

Он заявил, что является "гражданином СССР" и подчиняется только правоохранителям с документами этого государства.

Это антимасочнику не помогло – ему пришлось проследовать в отделение полиции на служебном автомобиле.