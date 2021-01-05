В Госдуме предложили провести амнистию кредитов

Партия "Коммунисты России" обратилась в Госдуму с предложением списать россиянам долги по кредитам до трех миллионов рублей в связи с нестабильной экономической ситуацией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя ЦК партии Максима Сурайкина.
"В связи с эпидемией 2020-2021 годов предлагаем аннулировать кредитные выплаты всем заемщикам по долгам в пределах трех миллионов рублей в связи с затянувшейся чрезвычайной ситуацией в стране", – рассказал он.
Сурайкин отметил, что соответствующее обращение направлено в Госдуму.
Ранее amic.ru писал о том, что 1331 многодетная семья в Алтайском крае получила господдержку в размере 450 тысяч рублей на списание части ипотечного кредита.
Комментарии
Предложение реальной помощи. У нас не пройдёт.
За чей счёт банкет?
Серьезно? побежал за кредитом, ща возьму на каждого по 2 ляма
Коммуняки как всегда прекрасны в своём незамутнённом идиотизме.
Предлагаю КР продать всё до последних трусов, чтобы обеспечить свой популизм.