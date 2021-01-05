В Госдуме предложили провести амнистию кредитов

Партия "Коммунисты России" обратилась в Госдуму с предложением списать россиянам долги по кредитам до трех миллионов рублей в связи с нестабильной экономической ситуацией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя ЦК партии Максима Сурайкина.

"В связи с эпидемией 2020-2021 годов предлагаем аннулировать кредитные выплаты всем заемщикам по долгам в пределах трех миллионов рублей в связи с затянувшейся чрезвычайной ситуацией в стране", – рассказал он.

Сурайкин отметил, что соответствующее обращение направлено в Госдуму.

Ранее amic.ru писал о том, что 1331 многодетная семья в Алтайском крае получила господдержку в размере 450 тысяч рублей на списание части ипотечного кредита.