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Новости

Сенаторы оценили идею о списании кредитов для россиян

, ИА "Амител"
Идет поиск дополнительных мер поддержки
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Члены Совета Федерации прокомментировали идею о кредитной амнистии для россиян. Председатель комитета по экономической политике Совета Федерации Константин Долгов отметил, что правительство ищет дополнительные меры для поддержки жителей страны.

Он добавил, что власти уже предприняли множество шагов для поддержки бизнеса и семей с детьми. 

"Что же касается этого предложения, некой уравниловки, то у меня есть сомнения. Но здесь надо знакомиться с деталями инициативы, она нуждается в проработке. Важно, чтобы меры поддержки были не только социально ориентированы, но и экономически обоснованы, просчитано влияние таких инициатив на финансовую ситуацию, состояние банковской системы", – цитирует Долгова РБК.

Ранее amic.ru писал о том, что депутаты партии "Коммунисты России" предложили списать россиянам долги по кредитам до трех миллионов рублей в связи с тяжелой экономической ситуацией. По словам председателя партии Максима Сурайкина, соответствующее предложение направили в Госдуму. 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

6.01.2021 11:49
- гость -

Не для того ипотеки раздавали и раздают! направо и налево, чтобы их прощать))

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