В правительстве определили, какими будут пособия по безработице в 2021 году

Минимальный и максимальный размер пособия по безработице в России решили сохранить на уровне 2020 года. Постановление об этом подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщили 5 января в пресс-службе правительства.

Таким образом, минимальный размер пособия по безработице в 2021 году составит 1500 рублей. Максимальное пособие, на которое смогут рассчитывать россияне – 12 300 рублей.

"При этом первые три месяца гражданину будет выплачиваться 75% заработка, но не более максимальной величины пособия, а вторые три месяца – 60% заработка, но не более 5000 рублей", – уточняется в пояснительной записке.

Напомним, в марте 2020 года максимальный размер пособия по безработице увеличили с 8000 рублей до 12 130 рублей. Изначально мера была направлена на поддержку россиян, оказавшихся без работы в пандемию. Но в конце 2020 года в кабмине решили оставить размер пособий на этом же уровне.