Россияне рассказали, какую зарплату хотели бы получать в 2021 году

Россияне в среднем хотели бы получать 158 рублей в месяц в 2021 году. Таковы результаты исследования сервиса Работа.ру, пишут "РИА Новости". Причем, у жителей Москвы и Санкт-Петербурга запросы повыше, чем в среднем по стране.

Исследователи подчеркивают, что желаемый уровень заработной платы отличается в зависимости от региона. Но средний размер ежемесячной оплаты труда в России составляет 158 тысяч рублей. Москвичи в среднем хотели бы зарабатывать 175 тысяч рублей в месяц, а жители культурной столицы — 164 тысячи рублей.

Чтобы составить рейтинг, авторы исследования опросили 3 тысячи россиян старше 18 лет из всех регионов страны. Так, почти четверть опрошенных (24%) указали желаемую зарплату от 50 до 69 тысяч рублей. 15% респондентов желают получать от 70 до 99 тысяч рублей, а еще 17% опрошенных зарабатывать от 100 до 149 тысяч рублей. Пятая часть (19%) опрошенных указала желаемую зарплату от 150 тысяч рублей.

Кстати, всего лишь 7% хотели бы зарабатывать до 29 000 рублей в 2021 году. Меж тем это средний размер зарплаты в Алтайском крае. По итогам 2020 года средний размер оплаты труда в регионе составил 29,5 тысячи рублей, рассказал губернатор Виктор Томенко на своей большой пресс-конференции. И добавил, что Алтайский край пока что находится "на дне турнирной таблицы" по уровню зарплат среди других регионов РФ.