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"Кто нас бедными признал?" Томенко рассказал, стали ли в Алтайском крае жить богаче

, ИА "Амител"
Зарплаты на Алтае низкие, но растут быстрее, чем в других регионах
Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Повышенный спрос на квартиры и автомобили в Алтайском крае вовсе не говорит о том, что у жителей региона выросли доходы, рассказал Виктор Томенко на своей большой пресс-конференции 23 декабря. Губернатор признал, что зарплаты в регионе все еще очень низкие.

Томенко подчеркнул, что не считает регион бедным, даже несмотря на то, что летом правительство страны выделило краю 5 млрд рублей "на борьбу с бедностью".

"Мне не очень нравится формулировка, что нас официально признали бедными. Кто это нас признал? Есть десять регионов, в которых уровень социально-экономического развития признали недостаточным. И правительство РФ решило выделить нам 5 млрд рублей, чтобы мы точечно их направляли на какие-то вещи. Я бы здесь излишне не отдавался эмоциям по поводу решения. Оно технически верное. Но помимо этих десяти регионов есть и другие субъекты с низким уровнем экономики", – объяснил губернатор.

При этом губернатор заметил, что по уровню средней зарплаты Алтайский край все еще находится "внизу турнирной таблицы" регионов – стабильно ниже 80-го места. Но в последние годы темп роста зарплаты в крае выше, чем в среднем по стране, подчеркнул глава региона.

"По краю мы выйдем на среднюю зарплату в размере 29,5 тысячи рублей в 2020 году. Рост к прошлому году составит около 5,5-6%. Общий объем располагаемых денежных доходов за девять месяцев 2020 года – около 500 млрд рублей. Тут мы один в один повторяем показатели прошлого года. Но с учетом инфляции нужно 3,5% отнять", – посчитал Томенко.

По словам губернатора, падение реальных доходов в Алтайском крае намного ниже, чем в других регионах. Томенко также объяснил, почему взрывной спрос на жилье и автомобили никак не отражает ситуацию с доходами в регионе.

"По ситуации в автосалонах и на рынке жилья невозможно судить об экономической ситуации в регионе, об уровне доходов граждан, об имущественной обеспеченности. Да, мы говорим, что объемы приобретения жилья в 2020 году в ипотеку увеличились. Но к росту привела программа льготного кредитования. Что касается автомобилей, то мы общались с автосалонами. Думаю, что объем продаж будет на уровне прошлого года. Никакого скачка не ожидается", – прокомментировал губернатор.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

23.12.2020 16:42
- гость -

"Кто нас бедными признал?"
"Зарплаты на Алтае низкие, но растут быстрее, чем в других регионах"
Это он о себе?

23.12.2020 16:48
- гость -

А по планам, с этим повышенным ростом зарплат, через сколько десятилетий мы выйдем на средний уровень по стране?

23.12.2020 16:49
- гость -

Ну вот и этот созрел до совета федерации

23.12.2020 16:52
- гость -

Плохо, когда губернатор не осознает реального положения вещей. Как он может управлять регионом, если даже не понимает, в каком регион положении?

23.12.2020 16:57
- гость -

Лично меня кошелек признал.

23.12.2020 16:59
- гость -

Мы не отступаем, мы наступаем в обратном направлении (с)

23.12.2020 17:04
- гость -

они там все в ЕР такие неадекваты?

23.12.2020 17:07
- гость -

Но помимо этих десяти регионов есть и другие субъекты с низким уровнем экономики", – объяснил губернатор.

Не надо переводить стрелки!!!

23.12.2020 17:18
- гость -

"И правительство РФ решило выделить нам 5 млрд рублей, чтобы мы точечно их направляли на какие-то вещи. "

забыл вставить на какие то личные вещи)

23.12.2020 17:21
- гость -

Питрович ты что куришь?

23.12.2020 17:37
- гость -

ЕСТЬ ЦИФРЫ И ФАКТЫ!
23 НОЯБРЯ 2020 15:44 Алтапресс
______________________________________________________________________
Почти 20% работающих жителей Алтайского края получают меньше 15 тыс. рублей
Алтайский край занял 73 место в рейтинге российских регионов по уровню зарплат в 2020 году по версии РИА Новости.

23.12.2020 17:41
- гость -

Смотрите в регионе 2300тр человек, а недовольны 10... вот и вся статистика. Идите работать лодыри. Лично знаю несколько работодателей которые предлагают з/п от 50тр, а сотрудников найти не могут. Вопрос а почему, да потому что ни все на Амике торчат и жалуются на бедную жизнь! )))

23.12.2020 17:42
- гость -

Зарплаты у нас самые низкие, но мы не самые бедные. Это как? Тем более, что цены у нас тоже задраны до небес.

23.12.2020 17:44
1

Про 3,5 % инфляции понравилось. Лапшу с ушей снимаем и складываем.

23.12.2020 17:44
- гость -

в регионе 2300тр человек


2 300 тыс. руб. человек? ты ничего не попапутало пугало?


23.12.2020 17:45
- гость -

Лично знаю несколько работодателей которые предлагают з/п от 50тр,

Список работодателей и вакансии с обязанностями в студию! Или будешь балаболищем как Аборигей!

23.12.2020 17:55
гость

Судя по квартирам и автосалонам не так уж все и плохо

23.12.2020 18:16
- гость -

23.12.2020 17:55
гость
Судя по каким квартирам и автосалонам?
По квартирам учителей, библиотекарей, дворников , кондукторов, соц.работников, техничек, грузчиков, продавцов...? Или депутатов,власти?

В Алтайском Заксобрании насчитывается более 40 миллионеров.
7 мая 2020 г., 18:49, ИА "Амител"

А много среди учителей миллионеров?

23.12.2020 19:00
LIPTON2691

Хотите посмеяться ? Коллега рассказала, вчера ее сыну(энергетику) к празднику вручили почетную
грамоту в рамочке. Денежку не дали, зато расписался в ведомости, что с зарплаты удержат 98 руб. за рамочку...

24.12.2020 14:51
гость

Дык ведь везде ЗП подтягивают по стране, а мы всё там же, в ....опе((((

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