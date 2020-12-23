"Кто нас бедными признал?" Томенко рассказал, стали ли в Алтайском крае жить богаче

Повышенный спрос на квартиры и автомобили в Алтайском крае вовсе не говорит о том, что у жителей региона выросли доходы, рассказал Виктор Томенко на своей большой пресс-конференции 23 декабря. Губернатор признал, что зарплаты в регионе все еще очень низкие.

Томенко подчеркнул, что не считает регион бедным, даже несмотря на то, что летом правительство страны выделило краю 5 млрд рублей "на борьбу с бедностью".

"Мне не очень нравится формулировка, что нас официально признали бедными. Кто это нас признал? Есть десять регионов, в которых уровень социально-экономического развития признали недостаточным. И правительство РФ решило выделить нам 5 млрд рублей, чтобы мы точечно их направляли на какие-то вещи. Я бы здесь излишне не отдавался эмоциям по поводу решения. Оно технически верное. Но помимо этих десяти регионов есть и другие субъекты с низким уровнем экономики", – объяснил губернатор.

При этом губернатор заметил, что по уровню средней зарплаты Алтайский край все еще находится "внизу турнирной таблицы" регионов – стабильно ниже 80-го места. Но в последние годы темп роста зарплаты в крае выше, чем в среднем по стране, подчеркнул глава региона.

"По краю мы выйдем на среднюю зарплату в размере 29,5 тысячи рублей в 2020 году. Рост к прошлому году составит около 5,5-6%. Общий объем располагаемых денежных доходов за девять месяцев 2020 года – около 500 млрд рублей. Тут мы один в один повторяем показатели прошлого года. Но с учетом инфляции нужно 3,5% отнять", – посчитал Томенко.

По словам губернатора, падение реальных доходов в Алтайском крае намного ниже, чем в других регионах. Томенко также объяснил, почему взрывной спрос на жилье и автомобили никак не отражает ситуацию с доходами в регионе.

"По ситуации в автосалонах и на рынке жилья невозможно судить об экономической ситуации в регионе, об уровне доходов граждан, об имущественной обеспеченности. Да, мы говорим, что объемы приобретения жилья в 2020 году в ипотеку увеличились. Но к росту привела программа льготного кредитования. Что касается автомобилей, то мы общались с автосалонами. Думаю, что объем продаж будет на уровне прошлого года. Никакого скачка не ожидается", – прокомментировал губернатор.