Авиарейс из Барнаула в Омск возобновят после новогодних праздников

Регулярный прямой авиарейс Омск – Барнаул возобновится с 11 января. Вылеты будут осуществляться дважды в неделю – по понедельникам и субботам.

Как пишет пресс-служба правительства Алтайского края, из Омска самолет компании Utair будет отправляться в 17:00 по местному времени и прибывать в Барнаул в 20:00. Из Международного аэропорта Барнаул им. Г.С. Титова отправление назначено на 20:50, а прибытие – на 21:50 по времени Омска. Стоимость билетов начинается от 891 рубля.

Напомним, что с 16 января возобновятся регулярные прямые рейсы из Международного аэропорта Барнаул им. Г.С. Титова в Екатеринбург (аэропорт Кольцово). Выполнение рейсов по данному направлению стало возможным благодаря включению в перечень субсидируемых маршрутов в 2021 году.