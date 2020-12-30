Стало известно, когда запустят прямой авиарейс из Барнаула в Екатеринбург

16 января возобновятся регулярные прямые рейсы из Международного аэропорта Барнаул им. Г.С. Титова в Екатеринбург (аэропорт Кольцово). Выполнение рейсов по данному направлению стало возможным благодаря включению в перечень субсидируемых маршрутов в 2021 году. В рамках постановления № 1242 субсидирование региональных маршрутов осуществляется из региональных и федерального бюджетов.

Для себя и по работе

Для удобства жителей двух городов вылеты будут осуществляться трижды в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Отправление самолетов из Барнаула намечено на 08:30 (по местному времени), а уже в 9:15 (по местному времени) они будут приземляться в Екатеринбурге. Обратный рейс – в 03:30 ночи (по местному времени), прибытие в аэропорт Барнаула – в 07:30 (по местному времени). Такой график весьма удобен для планирования деловых встреч и путешествий.

Red Wings, помимо прямых рейсов из Барнаула в Екатеринбург, дает возможность путешествовать транзитом через аэропорт Кольцово в другие крупные города. Например, по вторникам обеспечиваются удобные стыковки на рейсы из Екатеринбурга в Саратов, по субботам – транзит на рейсы в Нижний Новгород и Магнитогорск. Время между прилетом из Барнаула и отправлением в эти города составляет от одного до шести часов. Багаж транзитных пассажиров сдается и регистрируется только один раз – в Барнауле – и выдается уже в пункте конечного назначения.

Спокойствие и комфорт

Все рейсы из Екатеринбурга Red Wings выполняет на новых российских лайнерах SSJ100 вместимостью до 100 пассажиров. Эти региональные самолеты по уровню комфорта – расстояние между рядами кресел, ширина кресел, размер и высота багажных полок – не уступают самым популярным в мире среднемагистральным судам производства Airbus и Boeing.

На сегодняшний день парк авиакомпании насчитывает 19 судов – 15 Airbus 320/321 и четыре российских ближнемагистральных SSJ100. На протяжении последних лет Red Wings регулярно отмечается в позитивных рейтингах авиакомпаний России: по надежности и безопасности полетов, количеству перевезенных пассажиров и даже по качеству питания на борту. Поэтому с момента взлета и до посадки путешественникам будут обеспечены максимальное спокойствие и комфорт.

К слову о комфорте. Пассажиров рейса Барнаул – Екатеринбург ждет еще одно важное преимущество, которое доступно на борту SSJ 100 авиакомпании Red Wings: обслуживание уровня премиум-эконом. Это значит, что при онлайн-регистрации на сайте авиакомпании вы сможете бесплатно выбрать удобное место, во время полета будете обеспечены комплексным горячим питанием и прохладительными напитками. Кроме того, в случае корректировки планов вы сможете бесплатно обменять билет за 40 минут до вылета, а сдать – за 24 часа.

На любой кошелек

На рейсы из/в Екатеринбург авиакомпания Red Wings установила доступные цены. Например, полет по маршруту Барнаул – Екатеринбург стоит в пределах 2000 рублей. Это стало возможным не только благодаря включению маршрута в список субсидируемых рейсов на 2021 год, но и политике компании-перевозчика: Red Wings традиционно держит среднюю стоимость тарифа и позволяет каждому пассажиру подобрать оптимальный тариф, без переплаты за услуги, которые не будут использованы во время перелета.

Продажа билетов на рейсы Барнаул – Екатеринбург уже стартовала. Их можно приобрести на официальном сайте Международного аэропорта Барнаул им. Г.С. Титова, на сайте авиакомпании Red Wings, а также во всех авиакассах города Барнаула и Алтайского края.

Справки по телефону +7 (3852) 543-100.