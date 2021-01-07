Новый штамм коронавируса обнаружили в 22 европейских странах

Новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 (VOC) обнаружили в 22 странах Европы. Об этом сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Представитель организации отметил, что COVID-19, как и все вирусы, со временем меняется. Он понимает обеспокоенность, вызванную распространением нового штамма и мутация, по его словам, может заменить собой старый вариант инфекции.

Клюге отметил, что хоть "британский" штамм и оказался более заразным и начал распространяться быстрее, болезнь, которую он вызывает, не изменилась. Директор Европейского бюро ВОЗ подчеркнул, что дети все еще не входят в группу риска.

Напомним, что по данным ученых, разновидность ковида VOC-202012/01 на 70% заразнее своего предшественника. В Великобритании в декабре даже вводили жесткие ограничительные меры из-за того, что инфекция распространялась слишком быстро.