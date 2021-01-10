Американский журналист привился вакциной "Спутник V" и "одобрил" ее

Журналист The New York Times Эндрю Крамер привился разработанной в России вакциной от коронавируса "Спутник V" и рассказал о своем опыте читателям. Как сообщает smotrim.ru, по словам журналиста, "Спутник V" он выбрал из-за доступности вакцины.

Крамер сообщил также, что прививку делал в обычной московской поликлинике, и там не было очередей, в отличие от американских учреждений. При этом он не столкнулся с побочными эффектами и подчеркнул, что "Спутник V" является подлинным успехом российских ученых.

Ранее amic.ru писал о том, что с 28 декабря 2020 года в Барнауле, Бийске и Рубцовске началась запись населения на вакцинацию от коронавируса. Привиться смогут все желающие в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие противопоказаний. С собой нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС.