Власти Индонезии подтвердили, что на борту разбившегося Boeing не было иностранцев

На борту разбившегося в Индонезии пассажирского лайнера Boeing 737 не было иностранцев, заявил руководитель Национального комитета по безопасности на транспорте Соэрджанто Тьяхьоно. Об этом пишет RT со ссылкой на Jakarta Globe.

"Все пассажиры на борту были индонезийцами", – рассказал Тьяхьоно.

Как ранее сообщал amic.ru, в субботу, 9 января, самолет Boeing авиакомпании Sriwijaya Air, вылетевший из Джакарты в Понтианак, разбился в Яванском море. По словам министра транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади, на борту лайнера находились 65 человек, по другим данным – 62 человека.

Позднее стало известно, что водолазы определили вероятное место крушения воздушного судна. В море между островами Лаки и Ланканг на глубине 23 метров они нашли части тел и металлические обломки.