Лукашенко признался, что у него нет друзей, кроме Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает Владимира Путина не только своим другом, но и другом всего белорусского народа. При этом других друзей у него нет, признался глава государства.

"Да, я его считаю своим другом, и в этом году он подтвердил, что он является не только моим другом, но и другом белорусского народа. Искренне", — приводит РИА Новости слова главы республики.

Лукашенко также спросили, есть ли у него другие друзья, на что он ответил отрицательно. По его словам, это "тяжелый вопрос", над которым он задумывался очень много раз, но приходит к выводу, что, "наверное, нет".

В конце декабря 2020 года Александр Лукашенко заявил, что не будет делать прививку от коронавируса. Тогда белорусский лидер отметил, что в этом вопросе относит себя к скептикам.