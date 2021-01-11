Парковку на нескольких улицах Барнаула запретят из-за работы снегоуборочной техники

С 13 января в Барнауле ограничат остановку и стоянку транспортных средств на нескольких участках. Это делается для беспрепятственного прохождения снегоуборочной техники, пишет пресс-служба мэрии.
Установку соответствующих дорожных знаков начнут на следующих участках:
– четная сторона пр. Строителей, от пр. Ленина до пл. Победы;
– нечетная сторона ул. Северо-Западной, от ул. 80-й Гвардейской Дивизии до пр. Ленина;
– четная сторона пр. Ленина, от строения № 74 по пр. Ленина до пл. Октября;
– нечетная сторона ул. Чудненко, от дома № 5 до дома № 187 по пр. Ленина;
– ул. Чеглецова, от пр. Ленина до ул. 80-й Гвардейской Дивизии;
– малая проезжая часть ул. Малахова, в районе строения № 62 по ул. Малахова.
На нескольких участках это ограничение будет постоянным:
– нечетная сторона Южного Власихинского проезда, от ул. Шумакова до ул. Лазурной;
– ул. Курская и ул. Витебская, в районе строения №1 по ул. Витебской;
– нечетная сторона ул. Шумакова, в районе дома № 61 по ул. Шумакова;
– участок четной стороны ул. Шумакова, в районе строения № 78 по ул. Шумакова.
Ранее amic.ru писал о том, что из-за снегопада барнаульские дорожники работают в усиленном режиме. В ночь с 10 на 11 января на дороги вывели до 149 единиц снегоуборочной техники.
Комментарии
На бумаге они работали