МЧС готовит новое требование к сигаретам

МЧС и Минздрав готовят к утверждению новое требование к сигаретам, согласно которому они должны быть самозатухающими. Документ могут утвердить через два года.

"Мы сейчас прорабатываем стандарт, чтобы сигареты были самозатухающими, это когда в сигаретную бумагу вставляют приспособление в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к ее гашению", – сказал ТАСС представитель МЧС России.

По его словам, такая практика уже давно получила широкое распространение в странах Европы. Сейчас в производстве сигарет используют селитрованную бумагу, которая хорошо горит, а из-за неосторожности при курении в России происходит много пожаров.

Ранее amic.ru писал о том, что Госдума приняла закон о минимальной цене на табачную продукцию. Закон вступит в силу с 1 апреля 2021 года.