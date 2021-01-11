Жители Бийска пожаловались на "издевательские" счета за отопление

Жители бийского района Заречье, дома которых отапливаются малыми котельными, в начале января получили огромные счета. У некоторых, судя по комментариям в социальных сетях, сумма доходила до 6 тысяч рублей.

В ответ местные власти рассказали возмущенным горожанам, что теплоснабжающие организации работают в штатном режиме.

"Температура теплоносителя в системе соответствует утвержденному графику в соответствии с температурой наружного воздуха. Массовых обращений от жителей города на низкую температуру в жилых помещениях нет. Незначительное снижение температуры в отдельных домах связано с продолжительными низкими температурами воздуха. Начисление оплаты осуществляется исходя из фактических показаний общедомовых приборов учета", – цитирует мэрию "Бийский рабочий".

В комментариях под ответом властей жители города отметили, что кабальных счетов за отопление это не объясняет, а некоторые пожаловались на то, что в домах в морозы было "прохладно".

Ранее огромными счетами за отопление были недовольны жители Горняка.