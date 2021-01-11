Жители Бийска пожаловались на "издевательские" счета за отопление

Жители бийского района Заречье, дома которых отапливаются малыми котельными, в начале января получили огромные счета. У некоторых, судя по комментариям в социальных сетях, сумма доходила до 6 тысяч рублей.
В ответ местные власти рассказали возмущенным горожанам, что теплоснабжающие организации работают в штатном режиме.
"Температура теплоносителя в системе соответствует утвержденному графику в соответствии с температурой наружного воздуха. Массовых обращений от жителей города на низкую температуру в жилых помещениях нет. Незначительное снижение температуры в отдельных домах связано с продолжительными низкими температурами воздуха. Начисление оплаты осуществляется исходя из фактических показаний общедомовых приборов учета", – цитирует мэрию "Бийский рабочий".
В комментариях под ответом властей жители города отметили, что кабальных счетов за отопление это не объясняет, а некоторые пожаловались на то, что в домах в морозы было "прохладно".
Ранее огромными счетами за отопление были недовольны жители Горняка.
Комментарии
Вам граждане не угодить
То жопа холодная, то титьки маленькие...
у меня в квартире отопление в барнауле на 7-8 тысяч в морозы выходит
Да не угодить. Что при прожиточном минимуме в 10500 отопление 6000.Совсем ... и
Довыеживаются - такие претензии можно теперича и клеветой объявить, а это "двушечка"...
Щели в окнах заделать надо. Вентиляцию сделать, а не форточки открывать. Расход снизится. Стоимость тоже. У меня 92 квадрата квартира, отопление выходит 2500. Барнаул.
7-8 тысяч
фигово у вас там все
у меня 2 - 2,5 тысяч отопление зимой 45 кв.
верно квартира в сотку метров
В тарифе дело. У них тариф намного выше. А тариф устанавливает управление Алтайского края по тарифам. Жильцам один вариант -платить.
какие бл щели?)
окна пластик. квадратов 70 площадь, просто дом ТСЖ
"Щели в окнах заделать надо. Вентиляцию сделать, а не форточки открывать. Расход снизится. Стоимость тоже. У меня 92 квадрата квартира, отопление выходит 2500. Барнаул."
Хотелки отопляльщиков надо снизить . У главного ИХНЕГО самая дорогая яхта в мире. Вот за её содержание и платим, безропотно причем.
Э, э!Че разорались?Не хотели быть совками, а капиталистами-стали.Теперь жрите полными ложками, не обляпайтесь!
6 тысяч это совсем даже недорого
ну подумаешь бедных пенсионеров обдирают при мрот в 10 тысяч жкх 7 тысяч, голосовать то за кого ходили, за того и получили
"Температура теплоносителя в системе соответствует утвержденному графику в соответствии с температурой наружного воздуха.
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Это у них дежурный ответ на всё! У нас, наоборот, отопление врубили по началу осенью так, что дома до +30 температура поднялась. И на все звонки ответ один в один. На улице 0 градусов, трубы раскаленные, а у них "всё соответствует".
А чего они удивляются-то? У меня в частном доме за газ в холодные месяцы до 2 тыс доходит.
Панельные хрущобы явно хуже утеплены, двери в подъездах часто не закрываются, народ не особо экономит, форточки раскрывает, плюс обслуживание котельной, поверка счетчиков, бухгалтерия - вот и выходит 6 тыс.
Кому не нравится - велком к нам, сейчас дом с газовым отоплением меньше миллиона.
11.01.2021 12:24
деревенский
И зарплата 5 тысяч?
11.01.2021 12:24
Нашел дураков за четыре солида!У вас в деревне пахать надо, а когда ж на сайтах сидеть?Только зимой, да и то опосля того, как по дому да по хозяйству управишься.Нет, уж лучше вы к нам!)
11.01.2021 12:32
Павлик Морозов
Потерпите, президент РФ Владимир Путин поставил задачу к 2020 году создать и модернизировать 25 миллионов рабочих мест. Осталось всего ничего.
Есть еще вариант привезти рабочее место с собой.
У меня в частном доме за газ в холодные месяцы до 2 тыс доходит.
Так здесь и горячая вода, и приготовление пищи. А у них одно только отопление...