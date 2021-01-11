С 15 по 20 февраля жителей России ожидает единственная в 2021 году шестидневная рабочая неделя. В Роструде напомнили, что рабочий день с понедельника, 22 февраля, перенесли на субботу, 20 февраля.

Как пишет "Российская газета", следующая за этим рабочая неделя будет сокращенной и продлится всего три дня – с 24 по 26 февраля.

Напомним, что после февраля очередные длинные выходные ждут россиян с 6 по 8 марта, а после уже в мае – с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. Еще одна трехдневная рабочая неделя будет в ноябре – в связи с празднованием Дня единства жители страны будут отдыхать с 4 по 7 ноября, а 3 ноября будет сокращенным предпраздничным днем.