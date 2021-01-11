Виктор Томенко поручил разобраться с теплоснабжением в замерзающих городах Алтайского края

Губернатор Виктор Томенко поручил главе регионального Минстроя Ивану Гилеву выехать в Камень-на-Оби и Славгород, чтобы решить проблемы местных жителей с отоплением. Об этом сообщает пресс-служба главы Алтайского края
"Прошу вас на этой неделе сделать инспекционный, контрольный выезд, посмотреть на месте организацию работы. Поговорите с руководством района и города, теплоснабжающих организаций. Найдите возможность с людьми поговорить, выяснить, что в квартирах происходит", – сказал губернатор и добавил, что необходимо также проверить жалобы на перебои с водоснабжением.
Напомним, что во время новогодних праздников в Камне-на-Оби произошло сразу несколько аварий на котельных. Восстановить их работу удалось в тот же день, но учитывая сильные морозы температура в квартирах, которые отапливаются этими котельными, сильно упала.
Неисправность на котельной в Славгороде, по утверждению местных властей, на теплоподачу никак не влияла.
Комментарии
Какая трагедия. Это всегда имеет место.
Холодно не только в некоторых городах, в Волчихе в многоквартирных домах батареи чуть тёплые в лютые морозы. Зато Шишова хвастается: " К нам жалоб не поступало!" Конечно, ты ж на Марсе живешь, как тебе пожаловаться. А график температуры теплоносителя в котельных проверить мозгов не хватает. Лучше в кабинете отсидеться, правда?
Посмотрите в каких особняках они живут и на каких машинах ездят и какие шубы носят и сразу станет понятно почему все ломается и почему стоимость ЖКХ вверх прет...
Так же и Яровое, с детских садах сегодня от 13 градусов в помещении, местное ТЭЦ чудит как обычно
Раз-Два
Ближе к марту возбудиться прокуратура - будет реагировать на плохое отопление и уборку снега )))
Клоун, на улице 0, он комиссию послал,....где были когда -35 было, сейчас приедут и опа жара в хатах.....
11.01.2021 16:57
Потеплело лишь вчера, а квартиры выстыли, и нагреться им надо не за один день.Тем боле, что завтра температура за бортом вновь пойдет вниз, причем резко.И задание он получил обойти все и вся, а на это надо время.Недотоп ничем и никто не спрячет.