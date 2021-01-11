Виктор Томенко поручил разобраться с теплоснабжением в замерзающих городах Алтайского края

Губернатор Виктор Томенко поручил главе регионального Минстроя Ивану Гилеву выехать в Камень-на-Оби и Славгород, чтобы решить проблемы местных жителей с отоплением. Об этом сообщает пресс-служба главы Алтайского края

"Прошу вас на этой неделе сделать инспекционный, контрольный выезд, посмотреть на месте организацию работы. Поговорите с руководством района и города, теплоснабжающих организаций. Найдите возможность с людьми поговорить, выяснить, что в квартирах происходит", – сказал губернатор и добавил, что необходимо также проверить жалобы на перебои с водоснабжением.

Напомним, что во время новогодних праздников в Камне-на-Оби произошло сразу несколько аварий на котельных. Восстановить их работу удалось в тот же день, но учитывая сильные морозы температура в квартирах, которые отапливаются этими котельными, сильно упала.

Неисправность на котельной в Славгороде, по утверждению местных властей, на теплоподачу никак не влияла.