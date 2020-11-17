Два города и шесть районов оказались не готовы к отопительному сезону в Алтайском крае

Восемь муниципалитетов Алтайского края не получили паспорта готовности к отопительному сезону 2020-2021 годов от Ростехнадзора. Акты с замечаниями выдали Алейску, Яровому, а также Бурлинскому, Заринскому, Каменскому, Табунскому, Тальменскому и Хабарскому районам.

Как отмечают в пресс-службе регионального Минстроя, из всех 138 муниципальных образований успешно прошли проверку 130 (94%), что на три территории больше, чем в прошлом году.

В ведомстве отмечают, что отопительный сезон в населенных пунктах проходит в штатном режиме, а получившие замечания муниципалитеты должны устранить их до повторной проверки.