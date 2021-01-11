Российских автомобилистов предложили лишать прав за три нарушения ПДД

Минюст планирует дополнить проект нового Кодекса об административных правонарушениях более жесткими санкциями для водителей, которые нарушают правила дорожного движения. В частности, у провинившихся будут забирать права на более длительные сроки.

Как пишет "Коммерсантъ", в последней редакции законопроекта ведомство предлагает отбирать у автомобилиста права на срок до полутора лет, в случае если в течение года он совершил три грубых нарушения ПДД – проезд на красный, выезд на встречную полосу и превышение скорости.

За пьяное вождение с ребенком в салоне, которое сейчас наказывается лишением прав на два года со штрафом 30 тысяч, Минюст предлагает ужесточить наказание и лишать водителей удостоверения на три года.

Также изменения коснутся водителей без полиса ОСАГО. Если камеры зафиксируют передвижение незастрахованного автомобиля, то владельца будут штрафовать на 800 рублей в день.

Отдельно санкции предусмотрены для пьяных пользователей электросамокатов, моноколес и гироскутеров, которые по нынешним правилам приравниваются к пешеходам. Для них использование транспортных средств в пьяном виде будет считаться грубым нарушением, за которое полагается штраф без скидки.