Российских автомобилистов предложили лишать прав за три нарушения ПДД

Минюст планирует дополнить проект нового Кодекса об административных правонарушениях более жесткими санкциями для водителей, которые нарушают правила дорожного движения. В частности, у провинившихся будут забирать права на более длительные сроки.
Как пишет "Коммерсантъ", в последней редакции законопроекта ведомство предлагает отбирать у автомобилиста права на срок до полутора лет, в случае если в течение года он совершил три грубых нарушения ПДД – проезд на красный, выезд на встречную полосу и превышение скорости.
За пьяное вождение с ребенком в салоне, которое сейчас наказывается лишением прав на два года со штрафом 30 тысяч, Минюст предлагает ужесточить наказание и лишать водителей удостоверения на три года.
Также изменения коснутся водителей без полиса ОСАГО. Если камеры зафиксируют передвижение незастрахованного автомобиля, то владельца будут штрафовать на 800 рублей в день.
Отдельно санкции предусмотрены для пьяных пользователей электросамокатов, моноколес и гироскутеров, которые по нынешним правилам приравниваются к пешеходам. Для них использование транспортных средств в пьяном виде будет считаться грубым нарушением, за которое полагается штраф без скидки.
Комментарии
А как они будут бабло собирать
Возьмите любую сводку по ДТП со жмуриком, там обычно куча штрафов
А так три нарушения и всё
11.01.2021 16:36
- гость -
Там другое показательно, жмур обычно на пешеходном переходе.
Люди- новая нефть. Доить, доить и ещё доить. Ибо дефицит бюджета. "Просто денег нет, ну а вы тут держитесь. На большее у финансистов мозгов не хватает только штрафы, сборы, налоги и т.п.