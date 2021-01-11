Умер знаменитый эксперт "Битвы экстрасенсов" Михаил Виноградов

Умер известный российский психиатр-криминалист, эксперт многих телешоу на телеканалах НТВ и ТНТ Михаил Виноградов. Об этом сообщили на одной из страниц в соцсети "ВКонтакте", которая посвящена проекту "Битва экстрасенсов".

"Пришло печальное известие: 01.01.2021 умер Михаил Викторович Виноградов – психиатр-криминалист, принимавший участие в качестве наблюдателя в ранних сезонах "Битвы экстрасенсов", – сказано в сообщении.

Причина смерти Виноградова не называется, однако, по данным ряда Telegram-каналов, он тяжело болел COVID-19. Официальной информации по этому факту на момент публикации нет.

Михаилу Виноградову было 82 года.

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