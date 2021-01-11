Умер знаменитый эксперт "Битвы экстрасенсов" Михаил Виноградов

Умер известный российский психиатр-криминалист, эксперт многих телешоу на телеканалах НТВ и ТНТ Михаил Виноградов. Об этом сообщили на одной из страниц в соцсети "ВКонтакте", которая посвящена проекту "Битва экстрасенсов".
"Пришло печальное известие: 01.01.2021 умер Михаил Викторович Виноградов – психиатр-криминалист, принимавший участие в качестве наблюдателя в ранних сезонах "Битвы экстрасенсов", – сказано в сообщении.
Причина смерти Виноградова не называется, однако, по данным ряда Telegram-каналов, он тяжело болел COVID-19. Официальной информации по этому факту на момент публикации нет.
Михаилу Виноградову было 82 года.
Ранее amic.ru писал о том, что на 62-м году жизни умер бизнесмен Андрей Трубников, который основал косметические бренды "Рецепты бабушки Агафьи" и Natura Siberica.
Комментарии
Не знаю что это за шоу и кто такой Виноградов. Наверное я счастливый человек.