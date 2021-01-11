Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся неподалеку от Рубцовска

Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся ночью 11 января. Авария произошла в 03:55 на 24-м километре автодороги Рубцовск – Угловское – Михайловское.

Как пишет паблик "Инцидент Рубцовск" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД, за рулем Toyota Corolla находился 39-летний мужчина. В ДТП никто не пострадал.

Как ранее сообщил amic.ru, 11 января три человека пострадали в результате аварии с участием двух легковых автомобилей и снегоуборочной машины в Первомайском районе Алтайского края. Инцидент произошел на третьем километре объездной дороги Р-256.

Согласно данным ГИБДД, 72-летний мужчина за рулем Toyota Vista, двигаясь в сторону Бийска, не справился с управлением и столкнулся со снегоуборочной машиной под управлением 53-летнего водителя, ехавшей в сторону Барнаула по краю дороги. После удара Vista столкнулась с Toyota Gaia, за рулем которой находился 34-летний мужчина.