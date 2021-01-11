Стали известны подробности жесткого ДТП с участием снегоуборочной машины на Чуйском тракте

Три человека пострадали в результате аварии с участием двух легковых автомобилей и снегоуборочной машины в Первомайском районе Алтайского края. Инцидент произошел на третьем километре объездной дороги Р-256.

Как сообщили amic.ru в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД, 72-летний мужчина за рулем Toyota Vista, двигаясь в сторону Бийска, не справился с управлением и столкнулся со снегоуборочной машиной под управлением 53-летнего водителя, ехавшей в сторону Барнаула по краю дороги. После удара Vista столкнулась с Toyota Gaia, за рулем которой находился 34-летний мужчина.

В результате ДТП травмы получили водитель Toyota Vista, его пассажирка и мужчина за рулем снегоуборочной техники.

Напомним, что, по словам очевидцев, после столкновения легковушки перевернулись и улетели в кювет, снегоуборочная машина также слетела с проезжей части.