Самосвал протаранил военную колонну в Подмосковье. Четыре человека погибли

Самосвал протаранил колонну военных автобусов на Новорижском шоссе в Подмосковье. В инциденте погибли четыре человека, еще десять – пострадали.

Как пишет ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах, авария произошла в районе храма Александра Невского. В результате ДТП повреждения получили пять автобусов, на место прибыли бригады скорой помощи.

Как ранее сообщил amic.ru, 11 января три человека пострадали в результате аварии с участием двух легковых автомобилей и снегоуборочной машины в Первомайском районе Алтайского края. Инцидент произошел на третьем километре объездной дороги Р-256.

Согласно данным ГИБДД, 72-летний мужчина за рулем Toyota Vista, двигаясь в сторону Бийска, не справился с управлением и столкнулся со снегоуборочной машиной под управлением 53-летнего водителя, ехавшей в сторону Барнаула по краю дороги. После удара Vista столкнулась с Toyota Gaia, за рулем которой находился 34-летний мужчина.