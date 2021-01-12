Два основных котла вышли из строя на ТЭЦ в Яровом

На Яровской ТЭЦ 8 и 10 января из строя поочередно вышли два основных котла. Как сообщают "Вести Алтай", температура в домах резко понизилась до +14 градусов, а местами – до +10.

На одном из котлов обнаружили повреждения электрической части, а на другом зафиксировали теплотехническую неисправность. В связи с этим на ТЭЦ в срочном порядке запускают третий – резервный и маломощный – котел, используемый обычно в летнее время. Аварию в круглосуточном режиме устраняют почти 20 человек.

Добавим, что с начала 2021 года проблемы с тепло- и водоснабжением возникали еще в двух городах Алтайского края – Славгороде и Камне-на-Оби. Решать эту проблему по поручению губернатора Виктора Томенко будет глава регионального Минстроя.