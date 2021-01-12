Молодого жителя Алтайского края задержали за незаконную рубку сосны

В Егорьевском районе полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в нелегальной рубке сосны. По предварительным данным ГУ МВД по Алтайскому краю, 19-летний житель села взял у знакомого автомобиль "Газель", бензопилу и приехал в лес, чтобы заготовить дрова.
"Сельчанин спилил растущее дерево породы "сосна обыкновенная", распилил его и приготовил для вывоза. Однако незаконные действия пресек дежурный экипаж ДПС. В качестве доказательств полицейскими изъяты бензопила, автомобиль, сортименты сосны и спилы деревьев, используемые для проведения экспертизы древесины", – рассказали в ведомстве.
Материальный ущерб составил 191 тысячу рублей. Подозреваемый уже дал признательные показания. Правоохранители завели уголовное дело по статье "Незаконная рубка деревьев, совершенная в особо крупном размере".
Комментарии
Сравним:
1 "Сельчанин спилил растущее дерево породы "сосна обыкновенная", применили статью: "Незаконная рубка деревьев, совершенная в особо крупном размере".
2 бывший мэр Горно-Алтайска незаконно изъял из федерального и регионального бюджетов свыше 17 млн рублей, наказание: четыре года лишения свободы условно.
Вот это соснул
Чет дороговато, откуда ущерб 191 тыс.руб., может это штраф в 100 кратном размере. ! сосна, да-же большая сколько кубов будет? Я не думаю что он в газель пытался запихнуть дерево в 5 обхватов))
При здесь 191тыс.? Сосна растет 200 лет. Вот пусть теперь вместо сосны сам себя вкопает и стоит.
12.01.2021 11:52
Гость
В Томской и Иркутской областях, тайгу выпилили напрочь, а теперь власти все списывают на неизвестных лесорубов...