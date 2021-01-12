Молодого жителя Алтайского края задержали за незаконную рубку сосны

В Егорьевском районе полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в нелегальной рубке сосны. По предварительным данным ГУ МВД по Алтайскому краю, 19-летний житель села взял у знакомого автомобиль "Газель", бензопилу и приехал в лес, чтобы заготовить дрова.

"Сельчанин спилил растущее дерево породы "сосна обыкновенная", распилил его и приготовил для вывоза. Однако незаконные действия пресек дежурный экипаж ДПС. В качестве доказательств полицейскими изъяты бензопила, автомобиль, сортименты сосны и спилы деревьев, используемые для проведения экспертизы древесины", – рассказали в ведомстве.

Материальный ущерб составил 191 тысячу рублей. Подозреваемый уже дал признательные показания. Правоохранители завели уголовное дело по статье "Незаконная рубка деревьев, совершенная в особо крупном размере".