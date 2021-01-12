Восемь зданий остались без воды из-за коммунальной аварии в Барнауле

Фото: мэрия Барнаула
Повреждение водопровода диаметром 200 мм по адресу проспект Ленина, 41, произошло в Барнауле утром 12 января. Сейчас на месте работает аварийная бригада водоканала.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, на время ремонта ограничили водоснабжение. Без холодной воды остались восемь зданий.
Речь идет о домах № 35, 37, 38, 40, 41, 43, 60, 62а, расположенных на проспекте Ленина. "Росводоканал Барнаул" организовал подвоз воды. Подробности можно уточнить по телефону 8 (3852) 282-200.
Как уже сообщал amic.ru, эпицентром коммунальной аварии стал перекресток проспекта Ленина и улицы Чкалова. На этом участке мощным потоком лилась вода, которая затопила проезжую часть. Кадры с места происшествия можно посмотреть по ссылке.
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