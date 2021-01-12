В Барнауле затопило водой участок проспекта Ленина

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Перекресток проспекта Ленина и улицы Чкалова в Барнауле заполнился водой, которая хлынула из-под земли. На кадрах с места происшествия видно, что вдоль дороги течет мощный поток, а на проезжей части образовались большие лужи.

Официальных комментариев о причинах и обстоятельствах инцидента пока нет.

Как уже сообщал amic.ru, накануне, 11 января, произошел порыв водопровода на улице Попова в районе дома № 248. В результате автомобильную парковку залило кипятком. Спустя полчаса повреждение устранили.