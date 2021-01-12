В Барнауле затопило водой участок проспекта Ленина

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Перекресток проспекта Ленина и улицы Чкалова в Барнауле заполнился водой, которая хлынула из-под земли. На кадрах с места происшествия видно, что вдоль дороги течет мощный поток, а на проезжей части образовались большие лужи.
Официальных комментариев о причинах и обстоятельствах инцидента пока нет.
Как уже сообщал amic.ru, накануне, 11 января, произошел порыв водопровода на улице Попова в районе дома № 248. В результате автомобильную парковку залило кипятком. Спустя полчаса повреждение устранили.
Комментарии
Вот зачем Барнаул построили на месте гейзерных источников? каждый день фонтанируют!!!
Весна!
Зажурчали ручьи.
Все изнашивается.
Учитывая что впереди ещё как минимум два температурных цикла в январе, это не последняя и возможно не самая крупная авария.