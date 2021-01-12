Почти 23 тысячи случаев COVID-19 выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом выросло на 22 934 – до 3 448 203 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся по-прежнему отмечается в Москве (+5001 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+2731) и Московской области (+1083). Алтайский край (+197) на 12 января занимает 32-ю строчку рейтинга.

Скончался за последние сутки 531 пациент с подтвержденным COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 62 804 летальных случая.

Выздоровели за весь период 2 825 430 человек. За последние 24 часа из больниц выписали 24 755 пациентов.