Еще 197 человек в Алтайском крае заразились коронавирусом

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом отчитался о 197 новых случаях заражения инфекцией, выявленных в регионе за минувшие сутки. Общее число заболевших с начала эпидемии в крае выросло до 35 357 человек. Выздоровели 31 770 человек (+195 за сутки).

Новые случаи заражения распределились так: Барнаул – 59, Бийск – 19, Рубцовск – 15, Благовещенский, Локтевский, Первомайский, Рубцовский районы – по 6 заболевших, Славгород, Змеиногорский, Павловский районы – по 5 заболевших, Алейск, Яровое, Бурлинский, Калманский, Новичихинский, Поспелихинский, Третьяковский районы – по 4 заболевших, Белокуриха, Новоалтайск, Волчихинский, Кулундинский, Романовский, Топчихинский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Алейский, Заринский, Немецкий национальный, Родинский районы – по 2 заболевших, Егорьевский, Косихинский, Кытмановский, Табунский, Тогульский, Троицкий, Усть-Пристанский, Хабарский районы – по одному заболевшему.

Кроме того, скончались еще 11 пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. Общее количество летальных случаев в Алтайском крае достигло 1689.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 337 пациентов, из них 94 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остается свободной 1041 койка.