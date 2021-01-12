Еще 197 человек в Алтайском крае заразились коронавирусом

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом отчитался о 197 новых случаях заражения инфекцией, выявленных в регионе за минувшие сутки. Общее число заболевших с начала эпидемии в крае выросло до 35 357 человек. Выздоровели 31 770 человек (+195 за сутки).
Новые случаи заражения распределились так: Барнаул – 59, Бийск – 19, Рубцовск – 15, Благовещенский, Локтевский, Первомайский, Рубцовский районы – по 6 заболевших, Славгород, Змеиногорский, Павловский районы – по 5 заболевших, Алейск, Яровое, Бурлинский, Калманский, Новичихинский, Поспелихинский, Третьяковский районы – по 4 заболевших, Белокуриха, Новоалтайск, Волчихинский, Кулундинский, Романовский, Топчихинский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Алейский, Заринский, Немецкий национальный, Родинский районы – по 2 заболевших, Егорьевский, Косихинский, Кытмановский, Табунский, Тогульский, Троицкий, Усть-Пристанский, Хабарский районы – по одному заболевшему.
Кроме того, скончались еще 11 пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. Общее количество летальных случаев в Алтайском крае достигло 1689.
В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 337 пациентов, из них 94 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остается свободной 1041 койка.
Комментарии
А сколько скончалось от отсутствия плановой помощи?
вчера было 198, позавчера 197...как то совсем не скрываясь
11:14, Пахмутова и Добронравов обратились за плановой помощью в платную клинику, заплатили 300тыс. и подцепили там коронавирус. Теперь валяются вместе со всеми в Коммунарке. Вы так хотите?
К концу месяца до 190 снизится, а то и до 185.
Вирус под управлением администрации.
у меня тоже двое знакомых так заразились, в платной клинике
12.01.2021 11:46
Гость
А у меня несколько знакомых не смогли попасть на прием в поликлинику и теперь на кладбище! Это лучше по Вашему?
12.01.2021 12:05
- гость -
Им втемяшили что кроме короны больше нет болезней.
12.01.2021 11:46
Гость
11:14, Пахмутова и Добронравов обратились ...Теперь валяются ...
уже признались что не там
Заголовок "Еще 197 человек в Алтайском крае заболели пневмонией" будет более правдоподобным.