Боле 250 млн рублей поступило в 2020 году в алтайские школы на закупку учебников

Свыше четверти миллиарда рублей поступило в общеобразовательные организации Алтайского края в 2020 году на приобретение учебников и учебных пособий. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минобрнауки.

"Основная доля закупки учебных изданий общеобразовательными организациями приходится на издательство "Просвещение", также учебники закупались в издательствах "Дрофа", "Вентана-Граф", "Бином" и "Русское слово", – рассказали в ведомстве.

Ранее amic.ru писал, что в Алтайский край возвращаются морозы, а детсады и школы в этот период продолжат работать в штатном режиме. При этом решение об отмене или сокращении занятий будет зависеть от руководства учебного заведения.