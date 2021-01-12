Самую дорогую квартиру в Барнауле продают за 55 млн рублей

Рекордно дорогую квартиру выставили на продажу в Барнауле. Покупатель хочет получить за нее 54,9 млн рублей. Как отмечает "Алтайский портал недвижимости", ранее в городе на продажу выставляли объекты не дороже 37 млн.

Квартира находится в доме по проспекту Социалистическому, 38. Ее площадь – 300 квадратных метров. Жилье состоит из двух объединенных квартир и полностью занимает крыло здания.

Внутри есть кухня-гостиная с камином, мини-баром и аквариумом, четыре спальни, зона для детского творчества и отдыха, рабочий кабинет в классическом стиле, гардеробная, прачечная, два балкона и три санузла: один – с ванной, второй – с душевой кабиной, третий – с круглым джакузи в центре комнаты. Также покупателю достанется парковочное место.

Ранее amic.ru писал, что неподалеку от озера Ая продается известная турбаза "Империя туризма". Владельцы просят за объект 200 млн рублей.