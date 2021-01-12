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Самую дорогую квартиру в Барнауле продают за 55 млн рублей

, ИА "Амител"
Покупателю достанется жилье площадью 300 квадратных метров в центре краевой столицы

Рекордно дорогую квартиру выставили на продажу в Барнауле. Покупатель хочет получить за нее 54,9 млн рублей. Как отмечает "Алтайский портал недвижимости", ранее в городе на продажу выставляли объекты не дороже 37 млн.

Квартира находится в доме по проспекту Социалистическому, 38. Ее площадь – 300 квадратных метров. Жилье состоит из двух объединенных квартир и полностью занимает крыло здания.

Внутри есть кухня-гостиная с камином, мини-баром и аквариумом, четыре спальни, зона для детского творчества и отдыха, рабочий кабинет в классическом стиле, гардеробная, прачечная, два балкона и три санузла: один – с ванной, второй – с душевой кабиной, третий – с круглым джакузи в центре комнаты. Также покупателю достанется парковочное место.

Ранее amic.ru писал, что неподалеку от озера Ая продается известная турбаза "Империя туризма". Владельцы просят за объект 200 млн рублей.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

12.01.2021 16:21
- гость -

и битца сердце перестало....

12.01.2021 16:26
- гость -

на соц, 38 котельная на мазуте, там счета за отопление мама куку

12.01.2021 16:29
- гость -

Кто нибудь может объяснить, зачем сорок восемь стиральных машин и четырнадцать туалетов и золоченые кровати в каждом углу на этом гектаре?

12.01.2021 16:40
- гость -


Кто нибудь может объяснить, зачем сорок восемь стиральных машин и четырнадцать туалетов и золоченые кровати в каждом углу на этом гектаре?

Одна стиралка для одежды, другая - для денег.

12.01.2021 16:41
- гость -

12.01.2021 16:40
- гость -
А кровати для гарема, причем для каждой наложницы своя.)))

12.01.2021 16:43
- гость -

симпатишно... заверните

12.01.2021 16:46
- гость -

12.01.2021 16:43
- гость -
В очередь, с... дети!(с) )))

12.01.2021 16:49
- гость -

За такую сумму квартира никак с окном в Париж

12.01.2021 16:49
- гость -

12.01.2021 16:43
- гость -

Что симпотишно? канделябровые люстры в ванной? причем одинаковые во всех комнатах

12.01.2021 16:49
- гость -

В этом доме вроде как многие местные шишки жили из Суриковских времен.
Наверняка это скромное жилье одного из них.

12.01.2021 16:53
- гость -

2.01.2021 16:49
- гость - на вкус и цвет как говорится

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