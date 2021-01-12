Самую дорогую квартиру в Барнауле продают за 55 млн рублей

Рекордно дорогую квартиру выставили на продажу в Барнауле. Покупатель хочет получить за нее 54,9 млн рублей. Как отмечает "Алтайский портал недвижимости", ранее в городе на продажу выставляли объекты не дороже 37 млн.
Квартира находится в доме по проспекту Социалистическому, 38. Ее площадь – 300 квадратных метров. Жилье состоит из двух объединенных квартир и полностью занимает крыло здания.
Внутри есть кухня-гостиная с камином, мини-баром и аквариумом, четыре спальни, зона для детского творчества и отдыха, рабочий кабинет в классическом стиле, гардеробная, прачечная, два балкона и три санузла: один – с ванной, второй – с душевой кабиной, третий – с круглым джакузи в центре комнаты. Также покупателю достанется парковочное место.
Ранее amic.ru писал, что неподалеку от озера Ая продается известная турбаза "Империя туризма". Владельцы просят за объект 200 млн рублей.
Комментарии
и битца сердце перестало....
на соц, 38 котельная на мазуте, там счета за отопление мама куку
Кто нибудь может объяснить, зачем сорок восемь стиральных машин и четырнадцать туалетов и золоченые кровати в каждом углу на этом гектаре?
Кто нибудь может объяснить, зачем сорок восемь стиральных машин и четырнадцать туалетов и золоченые кровати в каждом углу на этом гектаре?
Одна стиралка для одежды, другая - для денег.
12.01.2021 16:40
- гость -
А кровати для гарема, причем для каждой наложницы своя.)))
симпатишно... заверните
12.01.2021 16:43
- гость -
В очередь, с... дети!(с) )))
За такую сумму квартира никак с окном в Париж
12.01.2021 16:43
- гость -
Что симпотишно? канделябровые люстры в ванной? причем одинаковые во всех комнатах
В этом доме вроде как многие местные шишки жили из Суриковских времен.
Наверняка это скромное жилье одного из них.
2.01.2021 16:49
- гость - на вкус и цвет как говорится