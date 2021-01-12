Сразу два землетрясения произошли на Алтае

Два землетрясения подряд произошли в Горном Алтае, свидетельствуют данные Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН за 12 января.

По данным сейсмологов, первый толчок зафиксировали в Улаганском районе в 13:56 по местному времени. Интенсивность сотрясений в эпицентре достигла 3,4 балла по шкале MSK-64, а магнитуда составила 3,0. Сам эпицентр при этом находился по координатам 50,99 градуса северной широты и 89,01 градуса восточной долготы.

Через полчаса, в 14:29, ученые зафиксировали второй толчок магнитудой 2,7 и интенсивностью сотрясений 2,9 балла. Эпицентр находился неподалеку от первого.

Ранее сообщалось, что 12 января произошло землетрясение, эпицентр которого был в Монголии. Толчки ощутили и сибиряки, а сильнее всего тогда трясло Туву.