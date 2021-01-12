Сибиряки ощутили монгольское землетрясение

В региональных управлениях МЧС России нескольких сибирских регионов сообщили о том, что землетрясение, эпицентр которого находился на территории Монголии, ощутили и сибиряки. Наиболее существенные подземные толчки зафиксировали в Туве.

"Интенсивность сотрясений в г. Кызыле – около 4,5 балла, с. Эрзин – около 4,8 балла, с. Сарыг-Сеп – около 5 баллов, с. Кунгуртуг – около 6 баллов", – уточнили тувинские сотрудники МЧС России.

Почувствовали сейсмическую активность земной коры и в Иркутской области.

"В 05:32 по иркутскому времени произошло землетрясение с эпицентром в Монголии, в 34 км от населенного пункта Турт, – уточнили иркутские спасатели. – Интенсивность в эпицентре составила 8,7 балла. На территории Иркутской области ощущались подземные толчки силой 4-5 баллов".

Афтершоки ощущались также в Красноярском крае. Речь идет о трехбалльных подземных повторных толчках. Никто из сибиряков не пострадал. О разрушениях сведений не поступало.