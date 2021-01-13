Чтобы не высадили в мороз из автобуса: как подготовить детей к непредвиденным ситуациям

Забыл деньги на проезд, вышел не на той остановке, уходил от своры бродячих собак и заблудился… Каждый подобный случай для ребенка, когда он один в городе, сродни ЧС. С самыми серьезными последствиями. По словам барнаульского психолога Людмилы Слободчиковой, детей заранее нужно готовить к непредвиденным ситуациям. Но как? Об этом amic.ru поговорил с Людмилой Валентиновной. Она практикующий психолог, несколько работала в МЧС, поэтому знает, какие ошибки совершают дети и чему их должны учить родители, чтобы уберечь от беды.

Кого просить о помощи

– Людмила Валентиновна, с детьми могут произойти разные ситуации: потерялся, вышел не на той остановке и нет телефона. Как быть в этой ситуации? Чему его должны научить родители, к кому он может обратиться за помощью?

– Первый вариант – к людям, рядом с которыми дети. Второй – к бабушкам. Они могут не только объяснить, но и проводить, если, к примеру, ребенок потерялся. Третий – к своим сверстникам. Если потерялась девочка, то желательно обращаться к девочке. Если потерялся мальчик, то можно и к девочке, и к мальчику. К компаниям лучше не подходить, особенно к подросткам. Они могут быть агрессивными или неадекватно себя повести. Четвертый вариант – к семейным парам. И всегда нужно обращаться к людям, которые на службе и одеты в форму: к полицейским, спасателям, врачам, налоговым инспекторам, сотрудникам коммунальных служб...

– Но люди бывают разные. Конечно, много отзывчивых, готовых помочь, но есть и те, к кому обращаться опасно. Как ребенку доходчиво объяснить, что не к каждому можно подойти?

– Это к вопросу об эмоциональном интеллекте – умении правильно определять свое состояние, управлять им, а также об умении видеть и правильно реагировать на эмоции другого человека. Могу посоветовать смотреть вместе с ребенком фильмы и обсуждать героев. Анализируйте их поведение, жесты. Если герой плохой – как это проявляется в его поведении, жестах? Например, у плохих героев дерзкие слова, резкие движения, они нередко грубы, импульсивны.

– Но ведь немало случаев, когда внешне добрые и воспитанные люди оказываются опасными маньяками. Как это объяснить ребенку? Ориентироваться на собственные чувства и интуицию?

– Да. И объяснять, что некоторые люди несут скрытую опасность. На эту тему есть специальные обучающие фильмы, мультики. Опять же, смотрите их вместе с ребенком и обязательно обсуждайте.

– И что делать ребенку, если человек, к которому он обратился за помощью, начал вызывать у него опасения?

– Начну с конца. Научите ребенка говорить нет любому человеку – и сверстнику, и взрослому: "Ты имеешь право изменить решение. И не обязательно объяснять, почему ты изменил решение. Главное – предупредить об этом". Дети у нас часто боятся и стесняются прекратить что-то делать или отказаться, потому что так якобы не принято. Но выходить из ситуации дискомфорта необходимо. Например, ребенок может сказать, что он сориентировался: "Ой, я понял, где я! Спасибо! До свидания!", "О, а вот мой магазин!" А дальше зайти на островок безопасности.

– Что такое островок безопасности?

– Это организации, где работают люди и где есть сотрудники, обеспечивающие безопасность. Островком безопасности может быть аптека, магазин, школа, соцзащита, поликлиника… К сожалению, большинство детей, даже подростков, не знают о них.

"Я стесняюсь..."

– Многие дети стесняются обращаться за помощью к посторонним. Например, перед Новым годом в Рубцовске потерялись две сестры-школьницы. И они пять часов (пока их не нашли полицейские) провели на морозе просто потому, что постеснялись спросить у прохожих дорогу до дома. Как родителям понять, что у их ребенка есть такая проблема и как ее решать?

– Есть несколько признаков, по которым психологи определяют стеснительность. Во-первых, такие дети боятся смотреть прямо в глаза. Во-вторых, у них могут наблюдаться нарушения осанки. Они стараются стать меньше, незаметнее. В-третьих, они говорят тихо, полушепотом. Попросить помощи им действительно трудно.

Причин стеснительности тоже несколько. Например, личностная тревожность. То есть у ребенка были ситуации неуспеха, его оценили чересчур строго или даже несправедливо. Он попадал в неудобную ситуацию и боится это повторить. Вторая причина – родительская гиперопека, у ребенка формируется выученная беспомощность. Рядом с родителями он говорливый, может даже надерзить, протестовать, а как только уходит от мамы, чувствует себя беспомощным.

Кроме того, есть личностные особенности, которые могут мешать детям обращаться к другим за помощью. Здесь я имею в виду детей-интровертов. (Экстраверты – люди, направленные на других, им легко общаться; интроверты – все наоборот, – прим. редакции.) Причем современные дети все больше становятся интровентированными из-за ухода в соцсети. Им сказать сложнее, чем написать, потому что они разговаривают реже, чем пишут. Да и пишут они часто короткими, отрывочными фразами, дополняя их изображениями (смайликами, картинками). А в ситуации реального общения дети оказываются неуверенными.

– И что делать родителям, если ребенок стеснительный? Идти к психологу?

– К психологу – это замечательно. Но главную работу все же должны провести родители, потому что именно они каждый день находятся с ребенком. Нужно искусственно создавать ситуации, в которых детям приходится идти на контакт с окружающими. И чем старше ребенок, тем задача должна быть сложнее, а ситуации – чаще.

– Когда моему сыну было 4 года, я просила его самостоятельно ходить за сахаром в кафе, чтобы он учился обращаться к чужим людям для решения каких-то проблем, дозываться, если вначале его не замечают. Я правильно делала?

– То, что вы это делали в кафе – супер, потому что это ситуация защищенности. Здесь стены, здесь рядом мама, организованная обстановка. С таких ситуаций и надо начинать тренировать навыки общения ребенка. На улице защита меньшая, несмотря на то, что рядом родитель. Поэтому начинаем с кафе, магазина в присутствии взрослого. Потом кафе, магазин без взрослого. Далее – улица в присутствии взрослого. И, наконец, улица без взрослого.

Сыграть в ЧС

– Как-то можно родителям подготовить ребенка к экстремальным ситуациям?

– В первую очередь нужно, чтобы ребенок выучил наизусть номера "главных телефонов": родителей, службы спасения (112) и полиции (102).

Во-вторых, если ребенок маленький, необходимо периодически проигрывать с ним сценарии самых разных опасных ситуаций. Если мы имеем дело с подростками – обсуждать: "А что ты сделаешь, когда случится то-то?", "Почему?" и т.д.

– Проигрывать – это значит поставить что-то вроде мини-спектакля со всеми действующими лицами?

– Да, мини-спектакли или сюжетно-ролевые игры. Не бойтесь повторяться. Дети еще не владеют способностью переноса, то есть они не могут применить навыки, полученные для решения одной ситуации, для решения другой, даже очень похожей. К примеру, пожар дома, пожар в школе, пожар в магазине и так далее – вам нужно проиграть каждый вариант с ребенком, чтобы он точно понимал, как себя вести.

Дышать по квадрату и изучить смартфон

– С пожарами более-менее понятно, есть много инструкций в Сети. А как проиграть ситуацию, например, "ребенок заблудился" или "встретился с бродячими собаками"?

– Представим, что ребенок вышел из школы, а навстречу стая бродячих собак. Первое правило – как только увидел стаю, нужно уйти от нее, обойти. Свернул раз, два и заблудился.

Если собак рядом уже нет, ребенку нужно остановиться и успокоиться. Поможет это сделать диафрагмальное дыхание – животом. Естественно, родители должны научить ребенка такому дыханию дома. Представьте перед собой квадрат и дышите, мысленно двигаясь по его сторонам – на счет один, два, три, четыре. Верхняя сторона квадрата – вдох, нижняя сторона квадрата – выдох. К дыханию можно подключить одновременное сжимание и разжимание кулачков. Управляя своим телом, ребенок переключается со стресса на самого себя, успокаивается. 10-15 вдохов-выдохов достаточно.

Дальше ребенку нужно осмотреться и либо вернуться назад, либо выстроить дальнейший маршрут до дома.

– И как его выстроить, если ребенок не понимает, где он, а назад не может вернуться из-за собак?

– Учите детей запоминать дорогу, ориентируясь на какие-то опознавательные знаки (необычная крыша у дома, какое-то примечательное дерево и т.д.), искать таблички с номерами домов и названиями улиц. К сожалению, в России с этим плохо. На тех же магазинах, торговых центрах адресов вообще нет, а они должны быть, в том числе в районе входов.

Правильно, если родители вместе с ребенком нарисуют подробный маршрутный лист до школы и обратно с разными вариантами пути. Вначале вы ведете ребенка по маршрутному листу, потом он вас. Также можно отрабатывать навыки ориентации в пространстве: вначале вы ведете ребенка куда-то, потом он должен вас привести обратно.

Помочь может и телефон. Но проблема в том, что у современных детей много гаджетов, однако они не умеют использовать все их функции. Научите своего ребенка определять местонахождение (геолокацию), пользоваться картами (2ГИС, "Гугл", "Яндекс"), телефонными записными книжками. Важно приучить ребенка оповещать родителей о своем местонахождении. Вышел из дома – оправил сообщение, пришел на место – отправил сообщение. Это так называемые точки контроля. Полностью полагаться на программы контроля, которые устанавливают родители детям на гаджеты, не стоит.

"Скажите моей маме..."

– А если ребенку предстоит одному ездить в бассейн или куда-то еще. Как его подготовить к самостоятельным поездкам?

– Начинаем с профилактики. Сделайте ребенку неприкосновенный запас денежных средств. Причем лучше, если он об этом не знает, чтобы не было соблазна потратить. К примеру, положите НЗ во внутренний карман куртки, если ребенок им не пользуется. Если он вдруг забыл взять деньги и позвонил из автобуса маме, она ему скажет про НЗ.

Еще один вариант профилактики ЧС – транспортные карты. Но карту ребенок может забыть, до мамы не дозвониться, и тогда ему придется обращаться за помощью к посторонним, в первую очередь – кондуктору или водителю, потому что они на службе.

Приучите ребенка обращать внимание на бейджики с именами или таблички в салоне автобуса. Если ребенок говорит: "Тетенька или дяденька, пожалуйста!" – это напоминает попрошайничество и вызывает протест. Такой у нас менталитет. Будет лучше, если ребенок обратится к взрослым по имени и отчеству. Говорить нужно громко, внятно и вежливо. Научите его использовать слово "пожалуйста", потому что это доброе слово: "Наталья Петровна, помогите мне, пожалуйста! Я потерял телефон, позвоните моей маме". Не нужно просить телефон у окружающих, это вызывает настороженность. Нужно, чтобы взрослые позвонили со своего телефона родителям. Научите ребенка формулировать просьбу, заучите примерные тексты обращения, например: "Скажите моей маме, что я заблудился, потерял деньги".

И дальше уже вопросы решают взрослые, потому что ребенок не может знать все варианты решения проблемы. К примеру, мама договорится, что она переведет деньги на карту кондуктору. Или ребенка довезут до станции, высадят в кафе, магазине, а мама подъедет и заберет его (на всякий случай было бы хорошо научить ребенка самостоятельно вызывать такси). Если экипаж не может дозвониться до родителей, ребенок должен попросить связаться со службами спасения.

– Распространенная ситуация в транспорте, когда ребенок боится проехать свою остановку из-за темноты на улице, из-за обледеневших окон. Как в этом случае правильно действовать?

– Здесь тоже лучше обращаться к кондуктору или водителю. Если маршрут длинный, больше пяти остановок, надо напоминать о себе через каждые три остановки. Члены экипажа во время поездки могут забыть про тебя, а люди часто воспринимают это как "мне не хотели помочь". Объясните ребенку, что так бывает, и научите его спрашивать: "А вы про меня помните? Я еще не проехал? Скоро моя остановка?" Желательно ближе сесть или встать к водителю или кондуктору.

– Иногда транспорт ломается и пассажирам не возвращают деньги за купленные билеты. Мой муж однажды видел похожую ситуацию в трамвае. И хорошо, что мальчик-пассажир осмелился спросить у кондуктора деньги, поскольку у него больше не было денег на проезд.

– А я приведу и другую типичную ситуацию: сел не на свой автобус и потратил последние деньги. Или, к примеру, когда у ребенка транспортная карта на троллейбус и трамвай, а он не может их дождаться, поэтому надо садиться на автобус. Для этого и нужен тот самый "неприкосновенный запас". Кроме того, научите ребенка "комбинировать" транспорт и объяснять сотрудникам экипажа свою проблему. К примеру: "Ольга Александровна! Я долго ждал трамвай, замерз, и поэтому решил сесть на ваш автобус. Пожалуйста, позвоните моей маме!"

– А если кондуктор не проникся историей и все-таки выгоняет ребенка из автобуса на мороз, что делать?

– Ребенку надо увидеть среди пассажиров тех, кто у него вызывает доверие, и обратиться за помощью к ним. Выбираем людей по аналогии с улицей: пассажиры с детьми, бабушки, семейные пары и т. д.

И еще: научите детей благодарить. У тех же кондукторов, у которых просят о помощи, со временем может появиться усталость, от того что ими пользуются и не благодарят. Пусть дети знают разные слова благодарности: "Спасибо!", "Благодарю!", "Вы очень добрая!"

Полученные навыки хорошо бы закрепить. Ребенок выучил варианты обращений – попросите его все проговорить перед зеркалом. Или пусть запишет себя на камеру, диктофон и потом проверит запись. Если ему приятно на себя смотреть в зеркало или видео, если голос на записи звучит ясно, все хорошо. Если же нет, то как тебя будут воспринимать другие? Значит, надо тренироваться.