Водителя грузовика, который въехал в колонну военных в Подмосковье, взяли под стражу

В Подмосковье арестовали 26-летнего водителя грузовика, который не справился с управлением и въехал в колонну военных автобусов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы областного ГУ МВД Татьяну Петрову.

"Подозреваемому <...> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – сказала она журналистам.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 11 января, грузовой автомобиль протаранил колонну военных автобусов на Новорижском шоссе в Подмосковье. По последним данным Минобороны, в аварии погибли четыре человека, еще 42 – пострадали.

Как отмечает агентство, по факту ДТП правоохранители возбудили два уголовных дела: о нарушении ПДД и нарушении правил вождения боевой, специальной или транспортной техники. Наказания по ним предусматривают до семи лет колонии.