Илон Маск на русском языке назвал советского конструктора Королева "великолепным"

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Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск оценил заслуги советского конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева. В ответ на публикацию Роскосмоса о праздновании 114-летия со дня рождения ученого бизнесмен назвал его великолепным.

"Он был великолепен", – написал по-русски предприниматель под постом отечественной госкорпорации в Twitter.

Ранее Илон Маск признался, что ему нравится русский язык. Тогда подписчики миллиардера отметили, что отдельное внимание он обязан обратить на русский мат.

Накануне сообщалось, что Илон Маск покинул первую строчку рейтинга богатейших людей планеты по версии журнала Forbes. Впрочем, по подсчетам Bloomberg, предприниматель по-прежнему находится в лидерах, а его капитал равен почти 200 млрд долларов.