Илон Маск больше не самый богатый человек планеты

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск покинул первую строчку рейтинга богатейших людей планеты журнала Forbes.

По данным издания, на 12 января состояние бизнесмена оценивается в $176,2 млрд, а за день оно уменьшилось на $13,5 млрд. При этом лидером вновь оказался основатель Amazon Джефф Безос, богатство которого составляет $182,1 млрд.

Тем не менее по подсчетам Bloomberg Илон Маск по-прежнему находится в лидерах с капиталом в $194 млрд, потеряв $15,6 млрд. Джефф Безос, занимающий второе место, имеет состояние в $183 млрд, за день оно снизилось на $3,65 млрд.

Как уже писал amic.ru, в начале января Илон Маск стал самым богатым человеком планеты. Ранее он также заявлял, что продаст все свое имущество ради колонизации Марса.