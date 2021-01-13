Доктор Мясников назвал причину не отказываться от алкоголя

Полностью отказываться от спиртного совсем не обязательно, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала " Россия 1 ".

По его словам, малые дозы алкоголя могут оказывать благоприятный эффект в плане профилактики сердечных болезней и диабета.

Это может быть рюмка крепкого напитка, бокал вина или кружка пива. В таком количестве спиртное не навредит организму взрослого человека, если у него нет соответствующих противопоказаний, уверен Мясников.

Вместе с тем, если указанную дозировку регулярно превышать, то организму будет нанесен серьезный вред, подчеркнул эксперт.

Ранее amic.ru писал, что Мясников рассказал об ошибке при похмелье, которая может обернуться трагедией. По его словам, поход в баню – крайне нежелательная процедура.