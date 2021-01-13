В Москве сотрудники полиции застрелили мужчину, который напал на них с ножом

Московские полицейские застрелили агрессивного мужчину, который напал на них с ножом. Об этом сообщает "РБК".

Правоохранителей вызвали сотрудники скорой помощи, прибывшие на вызов. В квартире дома в Гурьевском проезде находился мужчина, который "вел себя агрессивно по отношению к медицинскому персоналу и соседям, на предупреждения не реагировал". Он напал на полицейских с ножом и угрожал убийством. Стражи порядка произвели предупредительный выстрел, чтобы успокоить нападавшего, но он не отреагировал. Тогда правоохранители выстрелили в него. От полученных ранений мужчина скончался. Назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

Ранее amic.ru писал о том, что в Татарстане подросток с ножом напал на полицейских и нанес одному из них несколько ранений. По информации ряда СМИ, во время нападения юноша выкрикивал: "Бог меня спасет, все неверные, Аллах Акбар" и "Аллах Акбар, я вас всех убью".