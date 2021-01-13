Два микроавтобуса и две легковушки столкнулись в Бийске

Два микроавтобуса и два легковых автомобиля столкнулись в районе автовокзала в Бийске. "Паравозик" из машин собрался утром в среду, 13 января.

Судя по видеозаписи, опубликованной в паблике "Аварком "АвтоЭксперт" Бийск", машины столкнулись перед пешеходным переходом на улице Вали Максимовой. Пассажирам пришлось покинуть общественный транспорт.

Как ранее сообщил amic.ru, 12 января на проспекте Ленина в Барнауле автомобиль Nissan Sunny сбил трех человек, в том числе 11-летнюю девочку. Водитель транспортного средства признался, что отвлекся на зазвонивший телефон, из-за чего слишком поздно заметил пешеходов, которые переходили нерегулируемый пешеходный переход.